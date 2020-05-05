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Мировые цены на нефть
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Цена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса нефти марки WTI находится на отметке $23,75

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%).

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Стоимость июльского фьючерса нефти марки WTI поднялась на 4,26% - до $23,75 за баррель.

В последний раз цена на нефть марки Brent достигала $28 за баррель 17 апреля.

1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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Мировые цены на нефть
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