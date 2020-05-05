Эксперты: штрафы за незаконную перепланировку для юрлиц устранили правовой пробел

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Солдатова/. Введение штрафов для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и иных, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах устранило правовой пробел, при котором на собственников бизнеса на первых этажах раньше не было мер воздействия, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал закон, который вводит штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и иных, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах. Административная ответственность вводится с 5 мая.

"Ранее за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах штрафы накладывались только на физических лиц. Новый закон выравнивает ситуацию и распространяет ответственность на всех участников процесса", - сказала управляющий директор риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка.

Таким образом, внесение изменений в Кодекс административных правонарушений стало логичным завершением начавшегося процесса, подчеркнула исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева. "Дело в том, что до этого были внесены изменения в Жилищный кодекс, в соответствии в которыми юридическим лицам при проведении перепланировок так же, как и физическим лицам, нужно проводить их согласование. До 2018 года такая обязанность лежала только на физических лицах", - пояснила она.

Между тем, как добавила Разворотнева, проблема незаконных перепланировок в большей степени актуальна именно для нежилых помещений в многоквартирных домах - подвалов и первых этажей, где зачастую располагаются рестораны, магазины или офисы. По словам исполнительного директора НП "ЖКХ контроль", некоторые собственники таких помещений иногда углубляют подвалы, ограничивают доступ к инженерным коммуникациям, прорубают двери в несущих стенах, устанавливают мощную вентиляцию, которая создает шут для жильцов, а также приводит к трещинам на фасадах.

Эксперт отметила, что от жильцов всегда поступало много жалоб на подобные нарушения, однако до сих пор не было никаких мер воздействия.

Выявление нарушителей

Разворотнева считает, что процесс необходимо совершенствовать не только в части наказания нарушителей, но и в части их выявления. "Зафиксировать незаконные перепланировки чрезвычайно сложно в момент совершения работ. Чаще всего это выявляется только в том случае, когда у помещения меняется владелец", - сказала она.

Для решения этой проблемы НП "ЖКХ контроль" предлагает включить в процесс согласования перепланировок совет дома, а не только орган местного самоуправления. "Люди здесь живут, они прекрасно видят, что идет стройка, и, конечно, мимо них это не пройдет незамеченным. Если они будут включены в процесс согласования, они смогут зафиксировать, что там делается незаконно", - отметила Разворотнева.

Он добавила, что пока общественники могут реагировать только после того, как поступит жалоба, наступит критическая ситуация или произойдет инцидент.

Размер штрафов

Подписанный в конце апреля закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штрафы за самовольную перепланировку или переустройство жилых помещений для должностных лиц составят от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме.

Кроме того, предусматриваются штрафы за порчу жилых помещений, оборудования в них, а также за их использование не по назначению. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели, работающие без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица.

Ранее, согласно кодексу, самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах, порча жилых помещений или их использование не по назначению влекли за собой ответственность только для физических лиц. Сумма штрафа в случае самовольной перепланировки для граждан составляет от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.