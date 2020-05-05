Мантуров анонсировал новую программу по доступной аренде автомобилей в июне

РЖЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Новая программа поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда", разработанная Минпромторгом РФ, будет запущена в июне 2020 года, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"До конца мая мы должны выпустить правила, с июня начнем работать по этой программе", - сказал министр. Он уточнил, что программа будет запущена сразу по всей стране, объем ее финансирования составит 2,5 млрд рублей.

"Доступная аренда" будет работать на базе лизинговых компаний или банков, пояснял замминистра Александр Морозов. По его словам, новая программа актуальна в контексте двух тенденций. Во-первых, сегодня значительная часть молодежи от 18 до 25 лет не хочет покупать автомобили, но хочет ими пользоваться. Во-вторых, программа поможет малому и среднему бизнесу, которому сейчас из-за кризиса особенно тяжело, получить машину в пользование.

Сейчас Минпромторг предлагает различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с эпидемией коронавируса. Для стимулирования спроса на автомобили запущены такие программы, как льготное автокредитование объемом 10,5 млрд рублей, льготный лизинг объемом 2 млрд рублей и стимулирование продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей.