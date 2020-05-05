Минпромторг рассмотрит вопрос субсидирования зарплат сотрудникам автодилеров

РЖЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассмотрит вопрос о возможности выделения субсидий на зарплаты сотрудникам автодилеров, которые оказались в тяжелом положении из-за кризиса на фоне коронавируса. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Без дилеров автопрому невозможно развиваться - это главная проводящая система, особенно если мы говорим про продажи автомобилей для физических лиц, для предприятий. Это госзаказ можно делать без автомобильного дилера, все остальное, все программы они просто будут не востребованы, если дилерская сеть не будет функционировать. Поэтому я считаю, что это заслуживает отдельного внимания, мы обязательно рассмотрим [эту меру] для того, чтобы поддержка была максимально эффективной", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее автодилеры сообщали о возможных массовых банкротствах, а также обращались к правительству и президенту РФ с просьбой выделить субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в размере МРОТ.

По словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, в апреле дилеры недополучили около 280 млрд выручки из-за кризиса в отрасли. По последним данным, они могут продавать автомобили только в 16 регионах страны, хотя почти все разрешают осуществлять сервисное обслуживание.

Авторетейл вошел в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Однако из-за большого оборота автодилеры в основном не подпадают под категорию малого или среднего бизнеса, на которые распространяется поддержка.