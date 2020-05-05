Производство защитных костюмов для медиков в России выросло в 2 раза

РЖЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Объем производства защитных костюмов для медиков увеличился до 110 тыс. штук в сутки, к середине мая может составить до 150 тыс., сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В России на начало мая, буквально на сегодняшний день, мы вышли на объем производства одноразовых и многоразовых костюмов именно для инфекциониста в более 110 тыс. штук в сутки. И рассчитываем на середину мая уже выйти до 150 тыс.", - сказал министр.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 24 апреля объем производства костюмов, защищающих медиков от заражения при контакте с больными, составлял 57,2 тыс. штук в сутки.

По словам Мантурова, потребление костюмов по стране составляет от 200 тыс. до 300 тыс. в сутки, поэтому ритмичность поставок особенно важна для избежания перебоев.

Он также отметил, что Россия продолжит наращивать объем производства защитных костюмов, сохраняя при этом контракты по их поставкам из Китая. "Уже завезено костюмов почти 2 млн только по линии Минпромторга и плюс еще другими коммерческими структурами - примерно около 1,6 млн. И мы сохраняем этот объем на май месяц, чтобы обеспечить ритмичность", - сказал он.