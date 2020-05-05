В Total заявили, что спрос на нефть остается ниже предложения, несмотря на сделку ОПЕК+

"Несмотря на соглашение ОПЕК+ об исключительном сокращении добычи, достигнутое в ходе встреч 9-12 апреля 2020 года, спрос остается значительно ниже предложения, что приводит к перепроизводству и значительному накоплению запасов", - отмечается в сообщении. В компании добавили, что ожидаемое постепенное увеличение спроса в связи с преодолением кризиса, вызванного распространением коронавируса, может не привести к быстрому разрешению нефтяного кризиса, учитывая время, необходимое для возвращения количества запасов к нормальному уровню.

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Спрос на нефть в настоящее время остается значительно ниже предложения, несмотря на достигнутое странами ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи сырья. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике компании.

В компании подчеркнули, что группа отреагировала на новые условия введением плана действий, который направлен на сохранение стоимости ее активов и максимизацию эффективности ее расходов. В частности, продолжили там, группа приняла решение сократить чистые инвестиции на 25% - до $14 млрд в этом году и снизила операционные расходы. Кроме того, указали в Total, группа укрепила свои ликвидные позиции в апреле за счет выпуска облигаций на сумму $3 млрд и привлечения кредитных линий на сумму $6 млрд.

В сообщении также приводится заявление председателя правления и главного исполнительного директора Total Патрика Пуянне, который отметил, что "в условиях, когда цены упали в среднем более чем на 30% в течение первого квартала, денежный поток группы снизился на 31% в годовом исчислении - до $4,5 млрд, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 35% в этом квартале - до $1,8 млрд".

1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.