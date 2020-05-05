{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый этап торговых переговоров между Британией и США продлится две недели

Переговоры начинаются вслед за выходом Великобритании из Евросоюза

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Первый этап стартующих во вторник переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и США продлится две недели, а участие в нем примут около 100 переговорщиков с каждой стороны. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник правительством Соединенного Королевства.

Старт дискуссиям дадут британский министр внешней торговли Лиз Трасс и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Как подчеркивают в Лондоне, дискуссии будут охватывать все сферы британских интересов, включая торговлю товарами и услугами, электронную торговлю, инвестиции, поддержку среднего и малого бизнеса. Руководителем британской команды переговорщиков назначен главный советник министерства внешней торговли королевства, бывший главный переговорщик и постпред Новой Зеландии при Всемирной торговой организации Кроуфорд Фалконер.

Переговоры будут вестись в формате видеоконференции до того момента, пока ситуация со пандемией коронавируса не позволит организовать непосредственную встречу участников. Пауза между раундами будет составлять около шести недель.

"США наш крупнейший торговый партнер и увеличение объемов трансатлантической торговли может помочь нашим экономикам восстановить свои объемы после проблем, вызванных коронавирусом. Мы хотим заключить амбициозную сделку, которая откроет новые возможности для нашего бизнеса, привлечет новые инвестиции и создаст более качественные рабочие места для людей по всей стране", - заявила министр внешней торговли королевства Лиз Трасс.

Торговые переговоры с США начинаются вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($160 млрд), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($101 млрд).

Британское правительство обещало опубликовать в ближайшее время свои стратегии по торговым переговорам с Австралией, Японией и Новой Зеландией, а к 2022 году добиться того, что 80% внешней торговли будут осуществляться на беспошлинной основе. Между тем торговые переговоры с ЕС у Великобритании проходят очень тяжело. Обе стороны признают, что дискуссии находятся в тупике и винят друг друга в нежелании идти на уступки.

Теги
СШАВеликобритания
Реклама на ТАСС
Спортивный туризм может стать новой движущей силой развития экономики на Хайнане
Правительство Хайнаня недавно утвердило пятилетний план развития на острове пилотной зоны национального спортивного туризма в целях превращения провинции в ведущее мировое туристическое направление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС