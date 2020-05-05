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Пандемия коронавируса нового типа

Титов рассчитывает на возобновление работы бизнеса в России с середины мая

При этом, по мнению бизнес-омбудсмена, спортивные и массовые мероприятия можно будет проводить "не ранее осени или даже конца года"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Закрытые из-за пандемии коронавируса российские предприятия, в том числе рестораны, магазины и музеи, начнут возобновлять деятельность с середины мая с соблюдением санитарных норм. Такое мнение высказал во вторник в ходе онлайн-эфира уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Надеюсь, что, начиная с 12-15 мая, часть бизнеса начнет открываться. Это касается отдельных ресторанов, магазинов, музеев, выставок, экскурсионных площадок. Соблюдая специальные регламенты, можно будет выходить на работу", - сказал он.

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При этом, как считает бизнес-омбудсмен, спортивные мероприятия и массовые концерты можно будет проводить "не ранее осени или даже конца года".

Также он отметил, что его аппарат разработал и сейчас обсуждает со специалистами Роспотребнадзора регламент, который необходим для возобновления деятельности торговых центров.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Данный механизм заработал с 1 мая.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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