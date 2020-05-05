"Алроса" приостановит с 15 мая работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" в Якутии

ЯКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (ГОК) будут временно приостановлены с 15 мая в связи с кризисной экономической ситуацией в условиях пандемии коронавируса.

"Решение о приостановлении работ по добыче на двух месторождениях связано с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте - апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19. Горные работы будут приостановлены на руднике "Айхал" начиная с 15 мая и по 30 сентября 2020 года, на карьере "Заря" - с 15 мая по 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении компании.

Приостановка работ именно на этих двух кимберлитовых трубках связана с тем, что месторождения "Айхал" и "Заря" имеют "меньшую маржинальность по причине низких характеристик алмазов по сравнению с другими месторождениями группы, в результате чего формируются низколиквидные остатки, наименее востребованные на рынке в текущей ситуации".

Изменение планов добычи за 2020 год в связи с приостановкой работы на данных производственных объектах будет рассмотрено Наблюдательным советом компании в мае. Восстановление работы на них предполагается по мере стабилизации ситуации на рынке, говорится в сообщении компании.

Очередное заседание набсовета "Алросы" запланировано на 6 мая, однако данный вопрос не был вынесен в его повестку.

На карьере "Заря" работают 180 человек, численность коллектива, обслуживающего рудник "Айхал", - 502 человека. "В результате простоя соответствующих цехов и обслуживающих их вспомогательных служб персонал будет частично сокращен, переведен на работу в другие цеха или выведен в простой. Служба управления по работе с персоналом компании разрабатывает соответствующую программу мер социальной поддержки", - отмечается в сообщении.

"При этом на руднике останется работать часть персонала, то есть не весь коллектив пойдет в простой. Это нужно для поддержания всех систем рудника и проведения плановых работ в соответствии с мероприятиями по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на период приостановки цеха", - поясняется в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

В 2019 году совокупная добыча на руднике "Айхал" и карьере "Заря" составила около 2,6 млн карат. Ранее озвученный прогноз производства на 2020 г. составляет 34,2 млн карат.