{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Алроса" приостановит с 15 мая работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" в Якутии

Решение приняли в связи со значительным снижением продаж алмазной продукции

ЯКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Работы на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (ГОК) будут временно приостановлены с 15 мая в связи с кризисной экономической ситуацией в условиях пандемии коронавируса.

"Решение о приостановлении работ по добыче на двух месторождениях связано с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте - апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19. Горные работы будут приостановлены на руднике "Айхал" начиная с 15 мая и по 30 сентября 2020 года, на карьере "Заря" - с 15 мая по 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении компании.

Приостановка работ именно на этих двух кимберлитовых трубках связана с тем, что месторождения "Айхал" и "Заря" имеют "меньшую маржинальность по причине низких характеристик алмазов по сравнению с другими месторождениями группы, в результате чего формируются низколиквидные остатки, наименее востребованные на рынке в текущей ситуации".

Изменение планов добычи за 2020 год в связи с приостановкой работы на данных производственных объектах будет рассмотрено Наблюдательным советом компании в мае. Восстановление работы на них предполагается по мере стабилизации ситуации на рынке, говорится в сообщении компании.

Очередное заседание набсовета "Алросы" запланировано на 6 мая, однако данный вопрос не был вынесен в его повестку.

На карьере "Заря" работают 180 человек, численность коллектива, обслуживающего рудник "Айхал", - 502 человека. "В результате простоя соответствующих цехов и обслуживающих их вспомогательных служб персонал будет частично сокращен, переведен на работу в другие цеха или выведен в простой. Служба управления по работе с персоналом компании разрабатывает соответствующую программу мер социальной поддержки", - отмечается в сообщении.

"При этом на руднике останется работать часть персонала, то есть не весь коллектив пойдет в простой. Это нужно для поддержания всех систем рудника и проведения плановых работ в соответствии с мероприятиями по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на период приостановки цеха", - поясняется в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

В 2019 году совокупная добыча на руднике "Айхал" и карьере "Заря" составила около 2,6 млн карат. Ранее озвученный прогноз производства на 2020 г. составляет 34,2 млн карат.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В ЕК назвали обязательными решения суда ЕС для всех национальных трибуналов союза
Ранее 5 мая Федеральный конституционный суд ФРГ высказал мнение о том, что многомиллиардные скупки ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС