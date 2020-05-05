Спортивный туризм может стать новой движущей силой развития экономики на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 5 мая. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань рассчитывают на то, что спортивный туризм станет одной из ключевых движущих сил развития местной экономики, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в стране и постепенное восстановление индустрии туризма на острове. Об этом сообщает во вторник агентство " Синьхуа ".

Правительство Хайнаня недавно утвердило пятилетний план развития на острове пилотной зоны национального спортивного туризма в целях превращения провинции в ведущее мировое туристическое направление. Реализация данной программы рассчитана на 2020-2025 годы. Ожидается, что пилотная зона станет передовым проектом построения в стране индустрии спортивного туризма. Соответствующий бренд планируется сформировать к 2022 году, а к 2025 году пилотная зона должна быть построена.

В октябре 2018 года Госсовет КНР опубликовал план поддержки всестороннего углубления реформ и открытости в провинции Хайнань. Пилотная зона национального спортивного туризма является частью данной программы. Власти Хайнаня намерены в полной мере использовать преимущества создающейся на острове пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой для построения интегрированной модели спортивного туризма мирового класса, продвижения всемирно известных разработчиков индустрии спортивного туризма и их продукции в целях реализации программы превращения провинции в международный центр потребления и туризма.

"Хайнань выбрал спортивный туризм в качестве направления для своего развития благодаря преимуществам политики безвизового режима и уникальных природных ресурсов окруженного океаном острова. Будут предприниматься усилия в направлении развития водных видов спорта таких, как серфинг, парусный спорт, дайвинг, морская рыбалка, яхтенный спорт и заплывы на драконьих лодках", - приводит агентство слова представителя провинциального ведомства по делам спорта Сюй Сянхуна.

По мнению профессора из Шанхайского спортивного университета Ши Юна, у китайского спортивного туризма огромный потенциал, учитывая рост популярности здорового образа жизни на фоне эпидемии коронавируса. "После окончания эпидемии доля спортивного туризма в туристической индустрии вырастет. При этом предполагаемые годовые темпы роста составят порядка 10%, а общий доход от спортивного туризма к концу 2021 года, как ожидается, достигнет 1,6 трлн юаней (около 230 млрд долларов)", - полагает эксперт.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.