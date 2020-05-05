{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спортивный туризм может стать новой движущей силой развития экономики на Хайнане

Правительство Хайнаня недавно утвердило пятилетний план развития на острове пилотной зоны национального спортивного туризма в целях превращения провинции в ведущее мировое туристическое направление

ХАЙКОУ /Китай/, 5 мая. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань рассчитывают на то, что спортивный туризм станет одной из ключевых движущих сил развития местной экономики, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в стране и постепенное восстановление индустрии туризма на острове. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Правительство Хайнаня недавно утвердило пятилетний план развития на острове пилотной зоны национального спортивного туризма в целях превращения провинции в ведущее мировое туристическое направление. Реализация данной программы рассчитана на 2020-2025 годы. Ожидается, что пилотная зона станет передовым проектом построения в стране индустрии спортивного туризма. Соответствующий бренд планируется сформировать к 2022 году, а к 2025 году пилотная зона должна быть построена.

В октябре 2018 года Госсовет КНР опубликовал план поддержки всестороннего углубления реформ и открытости в провинции Хайнань. Пилотная зона национального спортивного туризма является частью данной программы. Власти Хайнаня намерены в полной мере использовать преимущества создающейся на острове пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой для построения интегрированной модели спортивного туризма мирового класса, продвижения всемирно известных разработчиков индустрии спортивного туризма и их продукции в целях реализации программы превращения провинции в международный центр потребления и туризма.

"Хайнань выбрал спортивный туризм в качестве направления для своего развития благодаря преимуществам политики безвизового режима и уникальных природных ресурсов окруженного океаном острова. Будут предприниматься усилия в направлении развития водных видов спорта таких, как серфинг, парусный спорт, дайвинг, морская рыбалка, яхтенный спорт и заплывы на драконьих лодках", - приводит агентство слова представителя провинциального ведомства по делам спорта Сюй Сянхуна.

По мнению профессора из Шанхайского спортивного университета Ши Юна, у китайского спортивного туризма огромный потенциал, учитывая рост популярности здорового образа жизни на фоне эпидемии коронавируса. "После окончания эпидемии доля спортивного туризма в туристической индустрии вырастет. При этом предполагаемые годовые темпы роста составят порядка 10%, а общий доход от спортивного туризма к концу 2021 года, как ожидается, достигнет 1,6 трлн юаней (около 230 млрд долларов)", - полагает эксперт.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
В ЕК назвали обязательными решения суда ЕС для всех национальных трибуналов союза
Ранее 5 мая Федеральный конституционный суд ФРГ высказал мнение о том, что многомиллиардные скупки ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС