"Абрау-Дюрсо" готовится к производству горькой настойки и пива

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Ведущий производитель игристых и тихих вин России "Абрау-Дюрсо" готовится начать производство горьких настоек под маркой "Семь овощей", а также предполагает запуск пива. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-эфира в YouTube владелец компании Борис Титов.

"Скоро выходит наша фирменная настойка "Семь овощей", делаем ее совместно с заводом "Стрижамент" в Ставрополе. И еще готовимся к производству вкусного пива. У нас креативщики работают и в этом направлении тоже", - сказал он, не уточнив других подробностей.

"Абрау-Дюрсо" не впервые проявляет интерес к рынку крепкого алкоголя. В марте этого года производитель выпустил совместно с Дербентским коньячным комбинатом первую партию премиального коньяка "Абрау-Дюрсо 1870". Он стал первым продуктом в сегменте крепкого алкоголя. Ранее сообщалось, что тираж первой партии составляет 18 тыс. бутылок объемом 0,7 л. Коньяк представлен в фирменных магазинах "Абрау-Дюрсо" и в винотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

"Абрау-Дюрсо" ведет историю с 1870 года. Сейчас продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.