В Токио из-за продления ЧС подготовили проект дополнительного бюджета в размере $420 млн

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. Администрация Токио подготовила проект дополнительного бюджета в размере 44,9 млрд иен ($420 млн) на время действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), продленного до 31 мая. Об этом во вторник на заседании штаба по мерам против распространения инфекции заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"В связи с продлением режима ЧС был подготовлен проект дополнительного бюджета, его размер составляет 44,9 млрд иен", - сказала губернатор. По ее словам, эти средства, в частности, пойдут на оснащение общественных учреждений и поддержку местных жителей.

Коикэ также призвала горожан по возможности оставаться дома до 31 мая. "Я прошу вас на время ЧС не покидать свои дома и не выезжать за пределы Токио без необходимости. Кроме того, избегайте людных мест и тщательно мойте руки", - подчеркнула она.

Как сообщает телеканал NHK, токийские власти продолжат оказывать финансовую помощь представителям бизнеса, которые столкнулись с убытками из-за вынужденного прекращения деятельности. 10 апреля губернатор объявила, что владельцы одного заведения или торговой точки получат 500 тыс. иен ($4,6 тыс.), а владельцы более одного заведения - 1 млн иен ($9,2 тыс.).

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 312 инфицированных находятся в тяжеломhttps://www3.nhk.or.jp состоянии, зафиксировано 570 летальных исходов.