Эксперт спрогнозировал, что будет с работой и зарплатами в России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Длительный простой предприятий приводит к образованию долгов, в том числе по зарплате и налогам. Поэтому, если самоизоляция из-за ситуации с коронавирусом продлится еще больше месяца, это может привести к волне безработицы. Об этом в интервью " Российской газете " рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"В первый месяц самоизоляции работодатели использовали механизмы, которые предотвращали массовые сокращения. Это так называемые административные отпуска, когда работника отправляют в них без сохранения заработной платы", - отметил эксперт. По его словам, такая практика известна с 1990-х и 2008-2009 годов. Тогда предприятия, столкнувшись с временными трудностями, предпочитали не увольнять людей, а на какое-то время отправлять их "на собственные грядки".

Сафонов подчеркнул, что через месяц люди, которые сейчас оказались в административных отпусках, будут вынуждены начать раздумывать о своей дальнейшей судьбе. "Если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то, естественно, никаких личных запасов не хватит, и нужно будет оформлять увольнение. Тогда мы увидим вторую волну роста безработицы", - считает он.

Экономист также обозначил два сценария роста безработицы - оптимистичный и пессимистичный.

"В России сегодня примерно 70 млн занятых и 3,5 млн безработных с учетом тех, кто не обратился в службу занятости. Это 5% от работающих. Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до 5 млн. А это около 7,3%", - прогнозирует он.

При негативном сценарии, по мнению профессора, безработица может достигнуть 7 млн человек, что составит 10,5% от работающих.

"Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий. И количество безработных у нас дорастет максимум до 5-5,5 млн человек", - добавил Сафонов.

Островок стабильности

Он подчеркнул, что уже сейчас некоторые компании рассматривают возможность сокращения заработной платы до 30%. Островком стабильности при этом останется бюджетная сфера.

"Это заработные платы врачей, учителей, многочисленных работников, которые заняты "в бюджете". А это - 14 млн человек. У них занятость вообще окажется более стабильной. Конечно, и здесь возможны какие-то сокращения, но они не будут носить фатального характера и в разы будут отличаться от коммерческого сектора. Поэтому, скорее всего, мы увидим сокращение заработной платы в среднем по экономике в пределах 10-15%", - резюмировал эксперт.