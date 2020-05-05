Эксперт спрогнозировал, что будет с работой и зарплатами в России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Длительный простой предприятий приводит к образованию долгов, в том числе по зарплате и налогам. Поэтому, если самоизоляция из-за ситуации с коронавирусом продлится еще больше месяца, это может привести к волне безработицы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"В первый месяц самоизоляции работодатели использовали механизмы, которые предотвращали массовые сокращения. Это так называемые административные отпуска, когда работника отправляют в них без сохранения заработной платы", - отметил эксперт. По его словам, такая практика известна с 1990-х и 2008-2009 годов. Тогда предприятия, столкнувшись с временными трудностями, предпочитали не увольнять людей, а на какое-то время отправлять их "на собственные грядки".
Сафонов подчеркнул, что через месяц люди, которые сейчас оказались в административных отпусках, будут вынуждены начать раздумывать о своей дальнейшей судьбе. "Если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то, естественно, никаких личных запасов не хватит, и нужно будет оформлять увольнение. Тогда мы увидим вторую волну роста безработицы", - считает он.
Экономист также обозначил два сценария роста безработицы - оптимистичный и пессимистичный.
"В России сегодня примерно 70 млн занятых и 3,5 млн безработных с учетом тех, кто не обратился в службу занятости. Это 5% от работающих. Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до 5 млн. А это около 7,3%", - прогнозирует он.
При негативном сценарии, по мнению профессора, безработица может достигнуть 7 млн человек, что составит 10,5% от работающих.
"Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий. И количество безработных у нас дорастет максимум до 5-5,5 млн человек", - добавил Сафонов.
Островок стабильности
Он подчеркнул, что уже сейчас некоторые компании рассматривают возможность сокращения заработной платы до 30%. Островком стабильности при этом останется бюджетная сфера.
"Это заработные платы врачей, учителей, многочисленных работников, которые заняты "в бюджете". А это - 14 млн человек. У них занятость вообще окажется более стабильной. Конечно, и здесь возможны какие-то сокращения, но они не будут носить фатального характера и в разы будут отличаться от коммерческого сектора. Поэтому, скорее всего, мы увидим сокращение заработной платы в среднем по экономике в пределах 10-15%", - резюмировал эксперт.