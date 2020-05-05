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Пандемия коронавируса нового типа

В Совфеде поддержали освобождение регионов от выплат по бюджетным кредитам

В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Решение правительства РФ освободить регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году позволит сохранить сбалансированность консолидированного бюджета российских субъектов в условиях пандемии, заявил ТАСС во вторник первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Сейчас в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, когда "просела" экономика, круг прибыльно работающих предприятий в субъектах РФ будет меньше, стало быть заработная плата будет меньше. А это - как раз два главных источника доходов региональных бюджетов: налог на прибыль и НДФЛ. Это еще одна из серьезных мер, которая позволит сохранить сбалансированность консолидированного бюджета субъектов РФ", - пояснил Рябухин.

Он добавил, что освобождение регионов от выплат является логическим продолжением ранее принятого правительством решения о предоставлении субъектам бюджетных кредитов по ставке в 0,1%.

"Это позволило уберечь, спасти целый ряд регионов (как минимум, 12) от банкротства и внешнего управления, потому что долги многих субъектов уже превышали собственные доходы", - подчеркнул сенатор.

Ранее правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Теги
РоссияРябухин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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