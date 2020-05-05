{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В минэнерго Литвы заявили о строительстве газовой смычки с Польшей по графику

До конца года Литва построит 100 км газопровода на своей территории

ВИЛЬНЮС, 5 мая. /ТАСС/. Прокладка газопровода в Польшу, который через соседнюю страну соединит газовые сети Литвы с Западной Европой, идет в соответствии с предусмотренным графиком. Об этом во вторник сообщил министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас.

"Один из крупнейших в Литве энергетических проектов последних лет осуществляется по плану при соблюдении необходимых санитарных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса", - заявил он. Работы, по словам главы ведомства, ведутся безостановочно семь дней в неделю. "Поставленная задача - проложить в текущем году две трети труб - остается неизменной", - сказал Вайчюнас.

Литва до конца года планирует построить 100 км из 165 км газопровода на своей территории. Первые километры на трассе в Польшу были сварены в феврале.

До сих пор наземные газовые сети Литвы интегрированы лишь в восточном направлении и не имеют выхода на Запад. Его обеспечит соединение с соседней Польшей - 522 км трубопровода диаметром 700 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составляет около €500 млн.

Теги
ЛитваПольша
Реклама на ТАСС
В ЕК назвали обязательными решения суда ЕС для всех национальных трибуналов союза
Ранее 5 мая Федеральный конституционный суд ФРГ высказал мнение о том, что многомиллиардные скупки ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС