В минэнерго Литвы заявили о строительстве газовой смычки с Польшей по графику

ВИЛЬНЮС, 5 мая. /ТАСС/. Прокладка газопровода в Польшу, который через соседнюю страну соединит газовые сети Литвы с Западной Европой, идет в соответствии с предусмотренным графиком. Об этом во вторник сообщил министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас.

"Один из крупнейших в Литве энергетических проектов последних лет осуществляется по плану при соблюдении необходимых санитарных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса", - заявил он. Работы, по словам главы ведомства, ведутся безостановочно семь дней в неделю. "Поставленная задача - проложить в текущем году две трети труб - остается неизменной", - сказал Вайчюнас.

Литва до конца года планирует построить 100 км из 165 км газопровода на своей территории. Первые километры на трассе в Польшу были сварены в феврале.

До сих пор наземные газовые сети Литвы интегрированы лишь в восточном направлении и не имеют выхода на Запад. Его обеспечит соединение с соседней Польшей - 522 км трубопровода диаметром 700 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составляет около €500 млн.