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Литва намерена добиваться санкций ЕС к "Росатому" в связи с его участием в проекте БелАЭС

В Литве считают строящуюся электростанцию небезопасной, так как Минск якобы не придерживается международных требований в сфере ядерной энергетики

ВИЛЬНЮС, 5 мая. /ТАСС/. Литва будет добиваться введения Евросоюзом санкций к компаниям, связанным с проектом атомной электростанции (БелАЭС), которая строится Белоруссией у литовской границы и в 50 км от Вильнюса, в том числе к госкорпорации "Росатом". Соответствующую резолюцию 82 голосами депутатов при четырех воздержавшихся принял во вторник Сейм (парламент) балтийской республики.

"Призываем правительство обеспечить, чтобы ЕС ввел санкции в отношении оператора АЭС, в отношении "Росатома" и других предприятий-посредников, которые участвуют в строительстве и [в будущей] торговле грязной электроэнергией этой АЭС", - говорится в резолюции.

Этим документом его авторы обязывают литовский кабмин добиваться от Брюсселя объявления БелАЭС угрозой для населения стран - членов евросообщества и блокирования произведенной электроэнергии. "Необходимо добиться поддержки Евросоюзом принципиальной позиции Литвы о недопуске на европейский рынок электроэнергии небезопасных станций третьих стран", - сказано в резолюции.

Литва считает строящуюся БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не придерживается международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы к БелАЭС, строительство которой при участии госкорпорации "Росатом" началось у города Островец (Гродненская область) в 2009 году, лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Первый блок БелАЭС планируется запустить в текущем году.

Теги
БелоруссияЛитваРоссия
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