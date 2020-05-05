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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли в надеждах на начало восстановления экономики

В частности, промышленный индекс Dow Jones поднялся до отметки 24 002,70

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник продемонстрировали позитивную динамику в надеждах участников рынка на постепенное восстановление экономической активности, нарушенной пандемией коронавируса.

Как следует из информации на сайте биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 252,94 пункта (-1,07%), до отметки 24 002,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 28,35 пункта (1,00%) и оказался на отметке 2 871,09. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 94,12 пункта (1,08%), до 8 804,83 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $23,44 за баррель.

"У инвесторов появилась уверенность в том, что нижняя точка кризиса достигнута и ситуация будет меняться к лучшему, - привела газета The Wall Street Journal мнение аналитика MUFG Bank Ли Хардмана. - Мы все еще проявляем осторожность: хотя ситуация развивается в правильном направлении, но активная фаза восстановления в ближайшей перспективе пока не просматривается".

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