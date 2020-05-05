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Пандемия коронавируса нового типа

Starbucks планирует открыть более 90% кофеен в США в начале июня

В мае кофейни начали работать на вынос и отпускать заказы с помощью мобильного приложения

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Starbucks рассчитывает открыть более 90% своих кофеен в США в начале июня. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на письмо гендиректора компании к подчиненным.

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"Партнеры Starbucks к концу этой недели с должным чувством ответственности откроют более 85% кофеен компании в США. Мы ожидаем, что более 90% наших кофеен откроются в начале июня и будут работать в усовершенствованном режиме. Основой для такого подхода стали наши знания, полученные в Китае, где уже открыты и функционируют в соответствии со скорректированным протоколом [о санитарных требованиях] более 98% наших заведений", - написал Джонсон.

Кофейни этой компании в США в мае начали работать на вынос и отпускать заказы с помощью мобильного приложения, которым, по словам генерального директора, в настоящий момент пользуются около 20 млн потребителей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,18 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 68 934 человека.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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