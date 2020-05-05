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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: большинство малых компаний в РФ намерены восстановить прибыль за полгода и ранее

Работать в удаленном режиме без потери эффективности может лишь каждое пятое из опрошенных предприятий

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 70% компаний малого и микробизнеса в России рассчитывают выйти на докризисные показатели прибыли после отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в течение полугода. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского агентства Magram Market Research, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Исследование проводилось во второй половине апреля на территории всей России методом онлайн-опроса, в нем приняли участие собственники и руководители 537 предприятий.

"Чтобы выйти на привычные, нормальные показатели прибыли после отмены режима самоизоляции 17% компаний потребуется не более одного месяца, 27% считают, что порядка одного квартала, стольким же (27%) понадобится примерно полгода. Еще 16% бизнесменов полагают, что на восстановление им понадобится год и больше, 3% компаний восстановиться не смогут и, скорее всего, будут закрыты, 9% предпринимателей затруднились ответить на вопрос", - отмечается в исследовании.

Согласно данным, работать в удаленном режиме без потери эффективности может лишь каждое пятое предприятие (20%). Все сотрудники этих компаний продолжают работать в обычном режиме из дома. Другие 35% компаний перевели часть сотрудников на удаленную работу, однако есть часть услуг или работы, которые они предоставлять перестали. У 37% компаний бизнес не предполагает работы в дистанционном или удаленном режиме, их деятельность приостановлена на период самоизоляции.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу, который может начаться в регионах с 12 мая.

Меры поддержки бизнеса в РФ

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Данный механизм заработал с 1 мая.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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