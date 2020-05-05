Мантуров заявил, что РФ справилась с задачей производства масок за последние два месяца

ПОС. РОГОВО, Московская область. /ТАСС/. Россия справилась с задачей по производству медицинских масок за последние 2 месяца. Такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Сегодня важны костюмы для инфекционистов", - сказал министр.

Как уточняли в Минпромторге, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Еще 105 млн масок было поставлено из Китая. При этом больше всего масок в сутки шьют в Ивановской, Нижегородской и Смоленской областях.

В целом, по словам Мантурова, РФ производит более 8 млн масок в сутки, в том числе медицинских - 3 млн в сутки. При этом он уточнял, что к концу мая в России будет запущено новое производство защитных масок в Брянске, которое позволит увеличить ежесуточный выпуск на 2 млн штук.

Что касается защитных костюмов для медиков, то объем их производства уже увеличен до 110 тыс. штук в сутки, к середине мая может составить до 150 тыс., отмечал министр.

Материалы для масок

Как заявил министр, предприятия РФ нарастили объем производства материалов СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которых изготавливаются медицинские маски и одноразовые защитные костюмы, до 100 тонн в сутки.

"В общей сложности мы на сегодняшний день вышли за счет работы четырех предприятий в России на 100 тонн в сутки нетканых материалов по спецификации СМС", - сказал министр.

Мантуров уточнил, что ранее этот материал активно использовался для производства средств гигиены, сегодня же все логистические потоки полностью переформатированы под производство средств индивидуальной защиты.

"Наша задача - продолжить наращивать объемы производства и материалов, и тканей для выпуска средств индивидуальной защиты", - подчеркнул он.

В новость были внесены изменения (18:03 мск) - исправлены опечатки в шестом и седьмом абзацах - правильно 100 тонн в сутки.