ФАС разрешила регионам пересчитать тарифы в пригородном железнодорожном сообщении

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) позволила региональным органам регулирования оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов в пригородном железнодорожном сообщении в связи c резким снижением пассажиропотока, говорится в сообщении ведомства во вторник. Показатель экономически обоснованного уровня тарифов необходим для расчета компенсации затрат перевозчиков из бюджета.

"Тарифы для пассажиров не изменяются", - подчеркнули в ФАС. В пресс-службе регулятора также пояснили, что принятые поправки связаны с определением тарифов и никак не соотносятся с полномочиями региональных властей и Минтранса России по определению маршрутов пригородного сообщения.

Требование по ограничению платы за проезд в рамках формулы "инфляция минус" при этом остается обязательным для исполнения в каждом регионе.