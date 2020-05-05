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ФАС разрешила регионам пересчитать тарифы в пригородном железнодорожном сообщении

Тарифы для пассажиров не изменятся

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) позволила региональным органам регулирования оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов в пригородном железнодорожном сообщении в связи c резким снижением пассажиропотока, говорится в сообщении ведомства во вторник. Показатель экономически обоснованного уровня тарифов необходим для расчета компенсации затрат перевозчиков из бюджета.

"Тарифы для пассажиров не изменяются", - подчеркнули в ФАС. В пресс-службе регулятора также пояснили, что принятые поправки связаны с определением тарифов и никак не соотносятся с полномочиями региональных властей и Минтранса России по определению маршрутов пригородного сообщения.

Требование по ограничению платы за проезд в рамках формулы "инфляция минус" при этом остается обязательным для исполнения в каждом регионе.

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