Исследование: продажи одежды в России в апреле упали на 90%

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Продажи одежды в России упали в первые две недели апреля на 90%, в Москве - на 76%. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформы ОФД", сравнившего данные за первую половину февраля и первую половину апреля 2020 года.

"Средний чек затрат в РФ на одежду составил 3 805 рубля в апреле и 2 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении - упал на 90% от февральского уровня", - говорится в исследовании.

В Москве на одежду в среднем тратили 5 919 рублей в апреле и 2 816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76%.