Регулятор Техаса не будет сокращать добычу нефти в штате

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Железнодорожная комиссия Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) на заседании во вторник не ввела в штате ограничения на добычу нефти в условиях пандемии. Об этом объявил председатель комиссии Уэйн Крисчен, трансляция заседания велась на сайте комиссии.

"Предложение [об ограничении добычи нефти] отклоняется двумя голосами "за" и одним голосом "против", - заявил он.

В руководство комиссии, помимо Крисчена, входят Кристи Крэддик и Райан Ситтон. Последний голосовал за предложение сократить добычу нефти в штате на 20% по сравнению с уровнем конца 2019 года. Крисчен и Крэддик высказались против. Ситтон в понедельник в интервью агентству деловых новостей Блумберг прогнозировал именно такой исход заседания 5 мая.

Председатель комиссии Уэйн Крисчен в статье, опубликованной 19 апреля на сайте газеты Houston Chronicle, заявил, что не считает нужным вводить в штате ограничения на добычу нефти в свете пандемии. Крисчен напомнил, что ранее в апреле в комиссии в свете падения цен на нефть обсуждали возможность введения для компаний квот на ее добычу. Как отметил Крисчен, в течение последних десятилетий доля Техаса в мировой добыче черного золота снизилась до 5%.

Техас занимает первое место среди американских штатов по объемам добычи нефти. 20 апреля стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя упала почти до минус $40.