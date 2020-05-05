Совет ЕС утвердил помощь в €3 млрд Украине и еще девяти странам на борьбу с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил выделение Украине, а также девяти государствам и территориям - партнерам кредитную помощь в размере €3 млрд на борьбу с пандемией. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС. Теперь эту программу должен утвердить Европарламент.

"Послы ЕС утвердили во вторник предложение Еврокомиссии предоставить до €3 млрд макрофинансовой помощи десяти странам в рамках программ расширения и соседства, чтобы помочь им преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, - говорится в заявлении. - Финансовая помощь будет предоставлена в виде кредитов на очень выгодных условиях. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачены двумя траншами, максимальный срок погашения кредитов - 15 лет".

Из этих денег более всего получит Украина - €1,2 млрд, Тунис - €600 млн, Босния и Герцеговина - €250 млн, Иордания - €200 млн, Албания - €180 млн, Северная Македония - €160 млн, Грузия - €150 млн, Молдавия и самопровозглашенное Косово - по €100 млн, Черногория - €60 млн.

Эти деньги стали частью утвержденного Еврокомиссией 8 апреля пакета помощи странам Восточного и Южного партнерства - то есть государствам Африки, Балкан и Восточной Европы в размере €15 млрд.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.