Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики

Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 26,58 пункта (0,94%) и оказался на отметке 2 869,32 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 101,95 пункта (1,17%), до 8 812,67.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в конце дня оказалась на уровне 24,56 доллара за баррель. Как отметила в связи с этим газета The Wall Street Journal, цены на нефть растут пятый день подряд на ожиданиях того, что с возобновлением экономической активности вырастет спрос на нефтепродукты.

"Май - июнь станет периодом, когда начнется оживление глобальной экономики, и именно этих признаков ожидают участники рынка, - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии LGT Bank Asia Стефана Хофера. - Мы все уделяем первостепенное внимание тому, каковы могут быть темпы восстановления экономики, но при этом следует учитывать и возможность второй волны COVID-19".