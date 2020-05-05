{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики

В частности, промышленный индекс Dow Jones вырос до отметки 23 891,45

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник к закрытию сессии продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности в США.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как следует из информации на сайте биржи, перед звонком, отмечающим завершение биржевого дня, промышленный индекс Dow Jones вырос на 141,69 пункта (0,60%), до отметки 23 891,45. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 26,58 пункта (0,94%) и оказался на отметке 2 869,32 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 101,95 пункта (1,17%), до 8 812,67.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в конце дня оказалась на уровне 24,56 доллара за баррель. Как отметила в связи с этим газета The Wall Street Journal, цены на нефть растут пятый день подряд на ожиданиях того, что с возобновлением экономической активности вырастет спрос на нефтепродукты.

"Май - июнь станет периодом, когда начнется оживление глобальной экономики, и именно этих признаков ожидают участники рынка, - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии LGT Bank Asia Стефана Хофера. - Мы все уделяем первостепенное внимание тому, каковы могут быть темпы восстановления экономики, но при этом следует учитывать и возможность второй волны COVID-19".

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС