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Пандемия коронавируса нового типа

Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии

В профсоюзе Brasseurs de France отметили, что закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Такие данные сообщает профсоюз Brasseurs de France ("Пивовары Франции") по итогам совещания с участием представителей 300 предприятий, занимающих 98% французского рынка.

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"Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках, - приводит газета Les Echos во вторник заявление организации. - Утилизация этого пива также приведет к заметным тратам со стороны предприятий".

За помощью в уничтожении просроченного продукта профсоюз обращается к государству, указывая на пример европейских виноделов, обратившихся с аналогичным запросом к Брюсселю. В заявлении отмечается, что хотя 10 млн литров - это не так и много на фоне 22,5 млн гектолитров, запланированных изначально к производству в 2020 году, речь идет о потере нескольких миллионов евро, что для некоторых компаний может оказаться весьма чувствительным.

К концу апреля около 25% пивоварен в стране полностью прекратили деятельность, еще у 40% производство сократилось по меньшей мере на 60%. В общей сложности 70% пивоварен заявили о сокращении доходов как минимум на 50% после 15 марта. Половина предприятий смогли получить помощь от государства.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании (нижняя палата парламента) план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов. Тем не менее открытие ресторанов пока ожидается не раньше 2 июня.

Согласно последним данным французских властей, количество умерших после заражения коронавирусом в стране превысило 25,5 тыс. В больницах в настоящий момент находятся более 24,7 тыс. заразившихся пациентов, свыше 52,7 тыс. выздоровели.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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