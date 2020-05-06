{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Минфине прогнозируют дефицит бюджета РФ в 2020 году на уровне 4% ВВП

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ составит около 4% ВВП в текущем году, а спад ВВП - 5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном в среду в газете "Ведомости".

"Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых, дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - сказал Силуанов, отметив, что в этом году для финансирования дополнительных расходов бюджета для поддержки экономики будут использованы средства от приобретения пакета Сбербанка у ЦБ - 1,07 трлн, и на этом наращивание расходов стоит остановить.

"Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 трлн рублей в этом году, и нужно останавливаться на таком увеличении расходов. Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, - 1,1 трлн рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов", - сказал Силуанов.

Он добавил, что антикризисная поддержка экономики в условиях пандемии оценивается более чем в 6,5% ВВП с учетом полного финансирования расходов бюджета. 

"Третий пакет обсуждается в правительстве, и в ближайшее время будут озвучены конкретные меры. Сумма поддержки будет увеличиваться. Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС) и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП", - заявил Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Силуанов заявил, что в России не планируют заморозок и конвертаций депозитов
По словам главы Минфина, в правительстве также не рассматривают дополнительные предложения по увеличению налогов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС