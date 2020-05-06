В Минфине прогнозируют дефицит бюджета РФ в 2020 году на уровне 4% ВВП

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ составит около 4% ВВП в текущем году, а спад ВВП - 5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном в среду в газете "Ведомости".

"Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых, дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - сказал Силуанов, отметив, что в этом году для финансирования дополнительных расходов бюджета для поддержки экономики будут использованы средства от приобретения пакета Сбербанка у ЦБ - 1,07 трлн, и на этом наращивание расходов стоит остановить.

"Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 трлн рублей в этом году, и нужно останавливаться на таком увеличении расходов. Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, - 1,1 трлн рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов", - сказал Силуанов.

Он добавил, что антикризисная поддержка экономики в условиях пандемии оценивается более чем в 6,5% ВВП с учетом полного финансирования расходов бюджета.

"Третий пакет обсуждается в правительстве, и в ближайшее время будут озвучены конкретные меры. Сумма поддержки будет увеличиваться. Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС) и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП", - заявил Силуанов.