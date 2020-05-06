В Калифорнии власти обвинили Uber и Lyft в ущемлении прав водителей

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Генпрокурор американского штата Калифорния Хавьер Бесерра и власти городов Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско подали иск к компаниям Uber и Lyft, которые оказывают услуги онлайн-заказа такси. Их обвинили в ущемлении прав водителей, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Бесерры.

Как следует из документа, истцы считают, что в Uber и Lyft нарушают закон, указывая, что их водители являются независимыми подрядчиками, а не сотрудниками. Водители из-за этого лишаются различных выплат, в том числе за сверхурочную работу и на случай болезни. Кроме того, им не гарантируют минимальный размер оплаты труда и страховку при нетрудоспособности или безработице.

Иск подан в суд в Сан-Франциско. От Uber и Lyft требуют выплатить штраф на миллионы долларов, компенсацию водителям, а также отказаться от практики принятия их на работу в качестве независимых подрядчиков.

"Жители Калифорнии, которые водят автомобили Uber и Lyft, лишены имеющихся у работников основных прав - от оплачиваемого отпуска до права на оплату сверхурочного труда, - подчеркнул Бесерра. - Uber и Lyft утверждают, что их водители не участвуют в выполнении ключевых задач компаний и не имеют права на данные льготы".

"Водители Uber и Lyft, которые заразились коронавирусом и лишились работы, быстро осознали, чего они лишены", - добавил генпрокурор. В его заявлении констатируется, что в свете пандемии в штате выросла безработица. Из-за этого "уязвимость водителей Uber и Lyft стала более очевидна, чем когда-либо". В документе пояснили, что компании отказываются частично покрывать расходы на выплату пособий по безработице водителям. Эти расходы ложатся на власти Калифорнии.

В исковом заявлении подчеркивается, что законы штата предписывают Uber и Lyft принимать водителей на работу в качестве полноценных сотрудников.