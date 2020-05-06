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Пандемия коронавируса нового типа

Силуанов: глобального недофинансирования системы здравоохранения со стороны бюджета нет

Министр финансов считает, что российская система здравоохранения в целом выдерживает ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что глобального недофинансирования системы здравоохранения России со стороны бюджета нет.

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"Я не соглашусь с тем, что у нас глобальное недофинансирование здравоохранения со стороны бюджета. В других странах больше частных средств идет в медицину, не бизнес и не государство, а сами люди платят за страховку. У нас другая страховая система, не без участия государства. Если бы в нашей стране была больше развита частная медицина, то и ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками", - сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".

По его словам, российская система здравоохранения в целом выдерживает ситуацию с коронавирусом. "Конечно, мы получили преимущество (по времени - прим. ТАСС): мы видим, как распространяется инфекция в других странах, изучаем их опыт, оперативно выделили финансирование, развернули койки, переоборудовали их под больных коронавирусом. И пока смертность у нас, слава Богу, ниже, чем в других странах. Да, проблем много, но считаю, что наше здравоохранение справляется неплохо", - сказал Силуанов. Он добавил, что на 2020 год в бюджете на финансирование здравоохранения заложено 1,028 трлн рублей.

Министр отметил, что в медицине должны работать страховые принципы. "Сколько собрали взносов - столько потратили из ФОМСа. Другое дело - отдельные задачи, проекты, например, модернизация первичной медицинской помощи. В этом случае выделяются бюджетные ресурсы сверх объемов страховых взносов. В последние годы значительная часть дополнительных денег в медицине направлялась на увеличение оплаты труда медработников. Результаты работы системы здравоохранения зависят от множества факторов - уровня состояния медицинской организации, квалификации врачей и, конечно, от системы управления в отрасли. Все важно, только деньги - это не гарантия благополучия в секторе", - сказал он.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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