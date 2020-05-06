СМИ: Египет открывает внутренний туризм с 15 мая

При этом на первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня

КАИР, 6 мая. /ТАСС/. Египет возобновляет работу отелей в курортных зонах с 15 мая, однако пока они будут функционировать исключительно для внутреннего туризма. Об этом сообщил во вторник информационный портал Al Ahram. По его данным, в целях восстановления туристического сектора правительство начнет постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Отели по всей стране возобновят работу с 15 мая для внутренних туристов, которые обязаны будут соблюдать определенные меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Al Ahram.

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В частности, в соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей на первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. "Увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям, - предупредил глава министерства Халед Ахмед аль-Анани. - У нарушителей будут отзываться лицензии". План безопасности для отелей В конце апреля Египетская федерация туризма обнародовала план безопасного функционирования гостиниц в условиях пандемии. Им, в частности, предписывается проводить ежедневную тщательную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой всех номеров, весь текстиль и матрасы должны подвергаться глубокой парообработке после выезда гостей, постель также должна обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами. Кроме того, в ресторанах до полутора метров будет увеличено расстояние между столиками, при этом за одним столом желательно сажать не более двух человек. Для семейных столов вводится ограничение в шесть персон. Обслуживание в ресторанах будет осуществляться только по меню с предзаказом, шведский стол отменяется. Кроме того, в целях борьбы с вирусом будет увеличена температура воды в бассейнах. Согласно предписаниям Минтуризма, все отели должны быть в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами. Ими необходимо обрабатывать багаж отдыхающих во время заезда, дезинфекторы должны также стоять во всех помещениях гостиниц для удобства гостей. Заселение должно осуществляться либо через онлайн-регистрацию, либо стандартным способом, но с однократным использованием письменных принадлежностей, которые после этого подлежат немедленной утилизации. В отелях должен обязательно присутствовать врач, весь персонал обязан соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. При этом сотрудники гостиниц будут регулярно сдавать тесты на коронавирус. Туристам также предписано предоставлять подтверждение, что они не заражены, однако этот вопрос пока до конца не проработан. В рамках ограничительных мер при открытии отелей на данном этапе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб. Пока остаются закрытыми джакузи, спа-центры при отелях, а также сауны и бани. Гостиницы, которые будут выполнять все санитарные нормы и предписания, получат разработанный министерством специальный логотип гигиенической безопасности в виде древнеегипетских иероглифов, обозначающих жизнь, процветание, здоровье.