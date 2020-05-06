СМИ: Египет открывает внутренний туризм с 15 мая

КАИР, 6 мая. /ТАСС/. Египет возобновляет работу отелей в курортных зонах с 15 мая, однако пока они будут функционировать исключительно для внутреннего туризма. Об этом сообщил во вторник информационный портал Al Ahram.
По его данным, в целях восстановления туристического сектора правительство начнет постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Отели по всей стране возобновят работу с 15 мая для внутренних туристов, которые обязаны будут соблюдать определенные меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Al Ahram.
В частности, в соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей на первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. "Увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям, - предупредил глава министерства Халед Ахмед аль-Анани. - У нарушителей будут отзываться лицензии".
План безопасности для отелей
В конце апреля Египетская федерация туризма обнародовала план безопасного функционирования гостиниц в условиях пандемии. Им, в частности, предписывается проводить ежедневную тщательную уборку с дезинфекцией и санитарной обработкой всех номеров, весь текстиль и матрасы должны подвергаться глубокой парообработке после выезда гостей, постель также должна обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами. Кроме того, в ресторанах до полутора метров будет увеличено расстояние между столиками, при этом за одним столом желательно сажать не более двух человек. Для семейных столов вводится ограничение в шесть персон. Обслуживание в ресторанах будет осуществляться только по меню с предзаказом, шведский стол отменяется. Кроме того, в целях борьбы с вирусом будет увеличена температура воды в бассейнах.
Согласно предписаниям Минтуризма, все отели должны быть в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами. Ими необходимо обрабатывать багаж отдыхающих во время заезда, дезинфекторы должны также стоять во всех помещениях гостиниц для удобства гостей. Заселение должно осуществляться либо через онлайн-регистрацию, либо стандартным способом, но с однократным использованием письменных принадлежностей, которые после этого подлежат немедленной утилизации. В отелях должен обязательно присутствовать врач, весь персонал обязан соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. При этом сотрудники гостиниц будут регулярно сдавать тесты на коронавирус.
Туристам также предписано предоставлять подтверждение, что они не заражены, однако этот вопрос пока до конца не проработан. В рамках ограничительных мер при открытии отелей на данном этапе запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб. Пока остаются закрытыми джакузи, спа-центры при отелях, а также сауны и бани. Гостиницы, которые будут выполнять все санитарные нормы и предписания, получат разработанный министерством специальный логотип гигиенической безопасности в виде древнеегипетских иероглифов, обозначающих жизнь, процветание, здоровье.
Между тем многие эксперты считают эти меры трудновыполнимыми, но допускают, что они необходимы, чтобы дать возможность туризму Египта начать процесс восстановления после понесенных потерь. При этом они признают, что 25-процентная загрузка - это крайне мало, она не позволит компенсировать потери, однако это лучше, чем ничего.
Туризм несет убытки
В 2019 году доходы Египта от туризма впервые достигли рекордных $13 млрд, превысив исторический максимум в размере $12,5 млрд, зафиксированный в 2010 году. В прошлом году страну посетили 13,1 млн туристов, что является наивысшим показателем с 2010 года, когда здесь отдохнули 14,7 млн человек, в том числе около 4 млн россиян. Годом ранее в Египте провели свои отпуска 11,3 млн туристов. По оценкам экспертов, из-за пандемии и закрытия отелей египетская казна недополучает ежемесячно $1 млрд (туристическая отрасль приносит до 15% доходов ВВП страны).
Из-за пандемии Египет объявил об изоляции от внешнего мира и отмене всех полетов за границу с 19 марта. Большинство отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе закрылись на карантин, иностранные туристы покинули курорты, красноморское побережье полностью опустело.
После революции 2011 года в Египте, когда на фоне массовых антиправительственных выступлений ушел в отставку президент Хосни Мубарак (1928-2020), туризм в стране оказался в тяжелейшем кризисе. Нестабильная обстановка в сфере безопасности и революция 2013 года не способствовали улучшению ситуации. Медленное поступательное развитие туристической отрасли было вновь отброшено назад после теракта на борту российского самолета в небе над Синаем в 2015 году, в результате которого погибли 224 человека. После этого многие страны, в первую очередь Россия, закрыли чартерное сообщение с Египтом. Москва возобновила регулярные полеты в Каир в 2018 году, но авиасообщения между РФ и красноморскими курортами нет уже 4,5 года.
Общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в Египте к настоящему времени превысило 7 тыс., умерли 452 человека.