"Ъ": Минприроды подготовило дорожную карту по запуску раздельного сбора мусора в России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минприроды разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора в России. Проект, в частности, предусматривает налоговые послабления для граждан, осуществляющих раздельный сбор отходов, сообщает в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

"Целью раздельного сбора и накопления твердых коммунальных отходов является увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, снижение количества отходов, направленных на объекты размещения отходов, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами", - приводит газета пояснительную записку к плану мероприятий, подготовленных ведомством.

По данным издания, министерство планирует к IV кварталу 2020 года внести в закон "Об отходах производства и потребления" понятие "вторичные ресурсы" и установить к ним требования, чтобы разграничить обращение с обычным коммунальным мусором и отходами, подлежащими переработке.

В качестве мер по стимуляции граждан и бизнеса ведомство предлагает освободить от НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а также освободить от НДФЛ физических лиц, которые получили доходы от сдачи или продажи вторичного сырья. Минприроды также предлагает снизить плату или сделать бесплатным вывоз мусора для граждан, которые раздельно собирают отходы, а для вывозящих компаний - установить запрет на смешивание мусора.

Кроме того, ведомство совместно с Минпросвещения планирует подготовить предложения по разработке и внедрению стандартов для дошкольных и общеобразовательных учреждений по основам знаний по обращению с отходами. Внедрять раздельный сбор мусора Минприроды планирует с пилотных регионов, отмечает "Коммерсантъ".

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.