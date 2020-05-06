Чистая прибыль Disney упала на 91%

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль американской компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник квартальная финансовая отчетность компании.

Согласно приведенным данным, во втором квартале текущего финансового года, который завершился 28 марта, чистая прибыль компании составила $475 млн. При этом выручка компании выросла на 21% - до $18 млрд. В прошлом году за тот же период чистая прибыль The Walt Disney Company составила более $5,4 млрд, выручка составляла более 14,9 млрд.

Как отмечает телекомпания СNN, резкое падение уровня прибыли компании обусловлено негативным влиянием распространения в США и мире нового коронавируса. The Walt Disney Company вынуждена была на фоне пандемии временно приостановить работу всех принадлежащих ей парков развлечений, а также заморозить съемки новых фильмов и сериалов.