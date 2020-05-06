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Пандемия коронавируса нового типа

Турпоток в Приморье в первом квартале 2020 года снизился на 60,9%

В этом году в регионе смогут побывать не более 3,5 млн человек при условии, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, снимут в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Поток туристов в Приморском крае в первом квартале 2020 года снизился на 60,9% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур, отметив, что если ограничения на посещение региона снимут в ближайшее время, то край в этом году смогут посетить не более 3,5 млн гостей их других регионов и стран.

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"За первый квартал 2020 года регион посетили с туристскими целями 42,9 тыс. человек, что на 60,9% ниже показателя первого квартала 2019 года. В настоящий момент снижение наблюдается не только на международном, но и на внутреннем туристском направлении. Основная часть туристского потока (76,2%) приходится на май-сентябрь. Теоретически, при условии снятия ограничений в этот период средства размещения региона смогут принять до 3,5 млн. человек", - сказал он.

Руководитель агентства по туризму Приморья сообщил, что даже базы отдыха, расположенные на побережье, уже столкнулись с отменами бронирования на летний сезон. "Если ограничения снимут к сентябрю, когда летний сезон уже идет к завершению, то мы сможем принять только 20% годового потока. Это 710 тыс. человек", - добавил Щур.

Общий туристский поток в Приморский край в 2019 году составил чуть более 5 млн человек, в том числе 762,8 тыс. иностранных туристов и 4,24 млн российских туристов. Расчетная доля туризма в валовом региональном продукте края по итогам 2019 года составила 2,8%, а с учетом сопутствующих отраслей (транспорт, общественное питание, торговля, связь) - 5,9% ВРП.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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