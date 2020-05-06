Эксперт указал на рост доли должников по кредитам, имеющих финансовые проблемы

Кредитные каникулы на время пандемии коронавируса. Кто может их получить?

"Сейчас доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10% и составляет около 60%: падение уровня доходов (40%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы (30%), недостаток свободных средств из-за роста цен (20%)", - сказал он.

При этом Мехтиев пояснил, что в прошлом году на финансовые трудности ссылались около 50% должников. Тогда это объясняли падением дохода 30% заемщиков, невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой - 20%, потерей работы - 18%, недостатком свободных средств из-за роста цен - 17%, семейными обстоятельствами - 5% и незапланированными приобретениями - 10%.

По мнению президента ассоциации, несмотря на то, что сами должники редко (около 1% случаев) указывают пандемию коронавируса в качестве причины просрочки, события последнего месяца оказали влияние на платежеспособность граждан. Так, в первую очередь в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. Таких клиентов на данный момент уже около 28 млн человек, то есть около 40% от экономически активного населения, пояснил он.

В Первом коллекторском бюро подтвердили, что доля их клиентов, которые отказываются от оплаты из-за заболевания, вызванного коронавирусом, составляет менее 0,01%. "Самоизоляция (в части ограничения передвижений) также не является причиной неоплаты, так как мы ориентируем клиентов осуществлять платежи через мобильное приложение либо через личный кабинет на сайте компании, не выходя из дома. Основная причина неплатежей - снижение доходов или потеря работы, что явилось следствием введения ограничений на период пандемии коронавируса", - прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства Павел Михмель.

В организации отметили, что в апреле рост неплатежей по сравнению с мартом достиг 11%.

Кредитные каникулы

Коллекторы не зафиксировали резкого увеличения обращений заемщиков за кредитными каникулами или снижением суммы платежа, сообщил Эльман Мехтиев. "На текущий момент мы не зафиксировали всплеска обращений по поводу предоставления кредитных каникул или снижения суммы ежемесячного платежа", - сказал он.

Мехтиев поясняет, что, как правило, ежемесячный платеж коллекторскому агентству меньше, чем банку, и находится на достаточно приемлемом для должника уровне, возможно также, что клиенты имеют сбережения, которые позволяют им производить платежи.

"Если ситуация с режимом самоизоляции продлится еще полтора - два месяца, то количество обращений вырастет и может составить 20% от всех должников к концу года" , - прогнозирует он.

Ранее в НАПКА сообщали, что коллекторские агентства, входившие в эту саморегулируемую организацию, организовали работу по списанию просроченной задолженности российских заемщиков после принятия закона о кредитных каникулах, который направлен на поддержку предприятий и индивидуальных заемщиков в условиях распространения коронавируса.