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Холдинг Veon вышел из переговоров по продаже своего бизнеса в Армении

В компании не уточнили, почему переговоры с Ucom зашли в тупик

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon прекратил переговоры с оператором Ucom о продаже своего бизнеса в Армении - "Веон Армения" (торговая марка Beeline). Об этом говорится в сообщении холдинга.

О том, что такие переговоры начались, было объявлено 15 января. Тогда в Veon подчеркивали, что обсуждение находится в самой начальной стадии, в связи с чем оставалось неясно, закончится ли они успешно для сторон. Ни о причинах продажи бизнеса, ни о том, почему переговоры с Ucom зашли в тупик, в Veon не пояснили.

Ucom - третий по числу абонентов мобильный оператор в Армении после "дочек" российской МТС и нидерландского Veon.

Помимо Армении, Veon владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.

Теги
АрменияНидерландыРоссия
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