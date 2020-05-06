Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,46 рубля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 73,46 руля, курс евро опустился на 0,5%, до 79,58 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 мск, курс доллара находился на отметке 73,65 рубля (-0,1%), а курс евро - на 79,79 рубля (-0,2%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,2% и достиг отметки 2659,08 пункта, индекс РТС также вырос на 0,2%, до 1135,74 пункта.

По данным на 10:25 мск, индекс Мосбиржи снова демонстрировал положительную динамику и рос на 0,2%, до 2 659,31 пункта, РТС прибавлял 0,3%, торговался на уровне 1 136,5 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 0,4% - до $31,1 за баррель, в моменте достигая уровня в $32,27 за баррель. Цена сорта WTI опускается на 0,4% - до $26,38 за баррель.