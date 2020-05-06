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ФАС ввела скидку 40% на экспортные ж/д перевозки сжиженных углеводородных газов

Понижающий коэффициент будет действовать до конца 2020 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) утвердила понижающий коэффициент 0,6 на железнодорожные перевозки сжиженных углеводородных газов по основным экспортным направлениям, говорится в сообщении ведомства. Скидка будет действовать до конца 2020 года.

Мера призвана компенсировать снижение доходов РЖД. Грузоотправители при этом должны обеспечить согласованные объемы перевозок в 2021-2023 годах, в противном случае железнодорожный тариф в 2022-2024 годах будет увеличен.

"Механизм перераспределения выручки РЖД внутри долгосрочного периода регулирования позволит промышленности сохранить традиционные рынки сбыта продукции, а РЖД - объемы грузоперевозок и инвестиционные источники в кризисный период", - считают в ФАС.

В ведомстве не исключают, что аналогичные скидки получат и другие отрасли.

"Реализованный прецедент тарифного решения, увязанного с обязательствами по будущим объемам, может быть применен в качестве антикризисной меры для других добывающих и обрабатывающих отраслей, при поступлении тарифных заявок в ФАС России", - говорится в пресс-релизе регулятора.

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