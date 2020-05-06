"Префы" "Россетей" на Мосбирже выросли на 15,5%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Привилегированные акции "Россетей" на открытии торгов Московской биржи взлетели на 15,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли отметки 1,97 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:30 мск рост акций замедлился до 9,3%, ценные бумаги торговались на уровне 1,864 рубля за акцию. В свою очередь обыкновенные акции компании росли на 3,2% - до 1,329 рубля за бумагу.

Ранее совет директоров "Россетей" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 год из расчета 18,93 копейки на одну привилегированную акцию и 8,85 копейки на обыкновенную.

Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88,04% от уставного капитала управляет Росимущество. Компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" владеет 2,63% акций, Gazprom Finance - 1,28%. Уставный капитал "Россетей" составляет 200,903 млрд рублей, разделен на 198 млрд 827 млн 865,141 тыс. обыкновенных акций и 2 млрд 75 млн 149,384 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль каждая.