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Ситуация с ценами на бензин в России

Бензин Аи-92 в России подешевел на две копейки. Дизель - на три

Средние розничные цены на бензин этой марки составили 42,74 рубля за литр
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 27 апреля по 1 мая 2020 года снизились по сравнению с предыдущей неделей на две копейки и составили 42,74 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 опустились на одну копейку - до 45,94 рубля за литр, а дизельное топливо подешевело на три копейки, до 48,05 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подешевел в Уральском федеральном округе - на шесть копеек, до 41,55 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 40 448 рублей за тонну, что на 3 516 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 3 229 рублей - до 40 629 рублей за тонну.

Наибольшее снижение цены на бензин Аи-95 зафиксировано также в Уральском федеральном округе - на девять копеек, до 44,63 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 40 800 рублей за тонну, что на 2 557 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 2 882 рублей - до 41 499 рублей.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 1 209 рублей и составила 51 488 рублей.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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