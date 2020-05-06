Роскачество запускает регулярные исследования товаров с защитой географического указания

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Роскачество запускает регулярные исследования товаров с защищенными географическими указаниями (ЗГУ) и наименованиями места происхождения товаров (НМПТ). Об этом говорится в сообщении организации.

"В рамках поручений Минпромторга и Минсельхоза Роскачество с 12 мая 2020 г. приступает к реализации нового вида деятельности - запускает регулярные веерные исследования (мониторинг) товаров, маркируемых защищенными географическими указаниями (ЗГУ) и наименованиями места происхождения товаров (НМПТ)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в организации, Роскачество будет вести эту работу будет совместно с коллегами из Роспатента. В рамках реализации комплекса мер по поддержке региональных брендов между ведомствами было подписано соглашение, одним из пунктов которого является предоставление Роспатентом Роскачеству сведений из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

"В рамках нашей мониторинговой деятельности мы уже проверяли товары с маркировкой НМПТ и ЗГУ, но не проводили сплошных веерных исследований по категориям товаров. В ходе испытаний Роскачество неоднократно обращало внимание на то, что товары под одними и теми же наименованиями, отсылающими к определенному региону или способу производства, производятся по разной рецептуре и в совершенно разных субъектах страны. С удивлением встречали "Вологодское масло", произведенное в Челябинске или башкирский мед из Ленинградской области. Наша задача в рамках нового направления деятельности - донести до потребителей, кто из производителей действительно следует требованиям, установленным для региональных брендов, а кто пытается продать свою продукцию неправомерно использовав привычные россиянам названия", - приводятся в сообщении слова руководителя Роскачества Максима Протасова.

"Сильный региональный бренд, зарегистрированный в качестве НМПТ, помогает привлекать инвестиции. Грамотное управление такими объектами интеллектуальной собственности станет настоящим драйвером развития региональной экономики", - убежден руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. В Роскачестве уверены, что включение товаров ЗГУ и НМПТ в дополнительную программу испытаний на 2020 год, утвержденную правительством, поможет очистить рынок от недобросовестных производителей и стимулировать региональных производителей развивать традиционные бренды в конкурентоспособной и благоприятной для этого среде.

О том, что Роскачество начинает проверки продуктов с защищенными географическими указаниями (ЗГУ) и наименованиями места происхождения товаров (НМПТ) на соблюдение характеристик, написала 6 мая газета "Коммерсантъ".