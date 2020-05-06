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Ямал планирует начать поставлять рыбную продукцию в Беларусь и Казахстан

Власти региона планируют, что к 2024 году ежегодные поставки рыбы составят $2,3 млн

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округе (ЯНАО) планирует экспортировать рыбную продукцию "Салехардского комбината" в Беларусь и Казахстан, сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников на совещании у полпреда президента РФ в УрФО по развитию АПК в среду.

"Мы ведем работу по освидетельствованию ООО "Салехардский комбинат" на соответствие требованиям Таможенного союза для экспорта рыбной продукции. После завершения сертификации при содействии Российского экспортного центра планируем выйти с рыбной продукции в страны ближнего зарубежья - Казахстан и Беларусь", - сказал Ситников.

По его словам, потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки ЯНАО оценивается в 240 тонн и, ориентировочно, в 1 млн банок консервов. "К 2024 году ежегодные поставки рыбы должны составить $2,3 млн", - уточнил заместитель губернатора.

Салехардский комбинат - старейшее рыбоперерабатывающее предприятие ЯНАО. Оно производит более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции, которая представлена в крупных торговых сетях Тюменской области, Москвы, Петербурга и ряда регионов РФ.

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