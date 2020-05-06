На БелАЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

МИНСК, 6 мая . /ТАСС/. Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается что на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

"До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, - отметили в Минэнерго. - В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК АСЭ (управляющая компания в рамках инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" - прим. ТАСС), - обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля".

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Физический пуск БелАЭС будет осуществлен в июне 2020 года, выдача электроэнергии начнется осенью.

Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ").