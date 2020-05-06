ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Падение ВВП России из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году достигнет 5%, что более чем вдвое выше 2,3-процентного спада 2015 года, вызванного падением цен на нефть и санкциями стран Запада. Соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, которая пересмотрела с радикальным понижением свои прежние ожидания по всем странам мира.

ЕК ожидает, что рост экономики России возобновится уже в 2021 году и составит 1,5%, несмотря на ожидания сохранения низких цен на нефть.