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Пандемия коронавируса нового типа

Запуск Африканской континентальной зоны свободой торговли отложили

Он должен был состояться 1 июля 2020 года

ПРЕТОРИЯ, 6 мая. /ТАСС/. Запланированного на 1 июля начала практического функционирования Африканской континентальной зоны свободой торговли (AfCFTA) не будет. Об этом сообщила в среду кенийская газета The East African со ссылкой на главу секретариата AfCFTA Уамкеле Мене.

"Реализация соглашения о континентальной зоне свободной торговли не начнется 1 июля 2020 года, как это планировалось, по причине сбоев, вызванных глобальной пандемией коронавируса нового типа", - подчеркнул он.

Соглашение AfCFTA было подписано весной 2018 года и после ратификации 54 африканскими странами получило законную силу 7 июля 2019 года. Одновременно была достигнута договоренность, согласно которой практическое начало функционирования континентальной зоны свободой торговли начнется 1 июля 2020 года. Председательствующая сейчас в Африканском союзе (АС) Южно-Африканская Республика планировала 30 мая провести в Йоханнесбурге специальный саммит АС для решения всех связанных с запуском AfCFTA технических проблем. Однако по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы йоханнесбургский саммит отложен в связи с пандемией.

В результате практическое функционирование единой зоны свободной торговли с общим населением 1,27 млрд человек и совокупным ВВП $3,4 трлн пока переносится на неопределенное время, подчеркивает издание.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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