{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Volvo отзывает в России более 9,8 тыс. автомобилей

Причиной отзыва стал сбой в автоматической системе экстренного торможения

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Вольво Карс" - официальный представитель Volvo в России - сообщает об отзыве 9 тыс. 837 автомобилей моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в 2019-2020 годах, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения", - пояснили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет обновлено программное обеспечение.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Минэнерго заявили, что не все страны ОПЕК+ выполнят сделку на 100%
В ведомстве подчеркнули, что снижать добычу заставит рынок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС