Volvo отзывает в России более 9,8 тыс. автомобилей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Вольво Карс" - официальный представитель Volvo в России - сообщает об отзыве 9 тыс. 837 автомобилей моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в 2019-2020 годах, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения", - пояснили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет обновлено программное обеспечение.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.