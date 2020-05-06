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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин обсудит план снятия ограничений с министрами и всеми губернаторами

Будет рассматриваться действие первых двух пакетов мер поддержки экономики во время пандемии, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с главами всех регионов, представителями правительства РФ и администрации главы государства вопросы поддержки экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Президент проведет важное совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики", - отметил Песков. Он пояснил, что будет рассматриваться действие первых двух пакетов мер поддержки экономики, их эффективность. В ответ на вопрос ТАСС о том, может ли на совещании быть поднят вопрос о введении во всей стране обязательного ношения медицинских масок, представитель Кремля предложил дождаться выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой на этом мероприятии. Песков уточнил, что ожидаются выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова и других руководителей ведомств.

Доклады по вопросу о поэтапном снятии ограничений будут представлены главой Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Песков отметил, что проект соответствующего плана был представлен главе государства вовремя. Представитель Кремля не исключил, что этот документ претерпит изменения после совещания у Путина. "Конечно, для этого и проводится совещание", - сказал он, подчеркнув, что план "еще предстоит обсудить, и сегодня он будет обсуждаться".

Отвечая на вопрос, во многих ли регионах РФ эпидемиологическая ситуация позволяет снимать ограничения, Песков обратил внимание на то, что этот вопрос является "прерогативой главы региона". "Ситуация во всех регионах разная, есть показатели общей динамики, но и есть ситуация, которая отличается от региона к региону", - отметил он. Представитель Кремля не стал называть регионы, где ситуация с распространением коронавируса лучше или хуже. "Ситуация подвижная, главное решение за главами регионов", - подчеркнул Песков. Он считает, что предложения по возможной процедуре снятия ограничений прозвучат на сегодняшнем совещании у президента РФ. 

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