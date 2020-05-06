Белоусов в качестве и.о. премьера обсудил план выхода из режима ограничений

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов в среду обсудил подготовку к заседанию кабмина 7 мая, а также план поэтапного выхода из режима ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, где отмечается, что оба заседания прошли под руководством Белоусова.

"На совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений председателя правительства, а также вопросы подготовки к заседанию правительства, намеченному на 7 мая. На президиуме координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных в России из-за коронавируса", - сообщили в пресс-службе кабмина.

30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Указом президента РФ Владимира Путина исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина было возложено на Белоусова.