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Пандемия коронавируса нового типа

Белоусов в качестве и.о. премьера обсудил план выхода из режима ограничений

На совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений главы правительства

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов в среду обсудил подготовку к заседанию кабмина 7 мая, а также план поэтапного выхода из режима ограничений. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, где отмечается, что оба заседания прошли под руководством Белоусова.

"На совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений председателя правительства, а также вопросы подготовки к заседанию правительства, намеченному на 7 мая. На президиуме координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных в России из-за коронавируса", - сообщили в пресс-службе кабмина.

30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Указом президента РФ Владимира Путина исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина было возложено на Белоусова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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