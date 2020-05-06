Россия за последнюю неделю апреля увеличила выпуск масок на 11%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Производство масок в России за неделю с 24 по 29 апреля выросло на 11% - до 9,05 млн штук в сутки, кожных антисептиков - на 24%, до 379 тыс. литров в сутки, сообщается на портале стопкоронавирус.рф .

Выпуск защитных костюмов за этот период увеличился на 92% - до 110 тыс. штук в сутки, приводит портал данные Минпромторга РФ.

"Производство масок увеличилось на 11%, костюмов - на 92%, а выпуск кожных антисептиков - на 24% по сравнению с показателями прошлой недели", - говорится в сообщении портала. По состоянию на 24 апреля в России производилось 8,1 млн масок в сутки.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что страна справилась с задачей по производству медицинских масок за последние два месяца. Как уточняли в Минпромторге, в апреле было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Производство медицинских масок составляет около 3 млн в сутки.

Еще 105 млн масок было поставлено из Китая. При этом больше всего масок шьют в Ивановской, Нижегородской и Смоленской областях.