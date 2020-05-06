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Пандемия коронавируса нового типа
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СМИ: власти Германии договорились об открытии в стране всех магазинов

До настоящего момента работать имели права магазины площадью до 800 кв. м

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ договорилось с представителями региональных властей в ходе видеоконференции разрешить открыться любым магазинам вне зависимости от их площади. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники.

Как ожидается, подробности договоренностей огласит в течение дня канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В последние недели работать имели права магазины площадью до 800 кв. м. Ограничения вызваны борьбой с распространением коронавируса. В силу местного федерализма каждый регион ФРГ сам решает, когда реализовывать принятые на самом высоком уровне меры.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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