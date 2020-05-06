Генпрокуратура поручила проверить поддержку бизнеса в некоторых регионах России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поручила прокурорам некоторых регионов проверить меры поддержки бизнеса со стороны властей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой РФ поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов РФ по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, поручение провести тщательный анализ мер поддержки дано прокурорам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской и Ярославской областей. Ход и результаты прокурорских проверок поставлены на контроль в Генпрокуратуре.